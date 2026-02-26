Genoa, De Rossi: "Pericoloso l'orgoglio ferito dell'Inter"

La vittoria contro il Torino ha riportato la tranquillità in casa Genoa. Ma adesso arriva una trasferta delicata, a San Siro contro la capolista Inter, e De Rossi vuole dare continuità al buon momento dei rossoblu: “Affronteremo l’orgoglio ferito dei campioni. Chiedo alla squadra di non rassegnarsi alla mediocrità”. Otoa e Norton-Cuffy in dubbio. Inter-Genoa, sabato 28 febbraio alle 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I tre punti contro il Torino hanno ridato sostanza alla classifica del Genoa. Sabato sera, a San Siro, Daniele De Rossi non si aspetta di trovare un’Inter con il morale sotto terra per l’eliminazione in Champions: “Affronteremo l’orgoglio ferito dei campioni, perché di campioni si tratta. Loro ci avrebbero voluto battere comunque, anche se avessero passato il turno”. De Rossi chiede di affrontare ogni sfida con leggerezza, ma cosa vuol dire? “Ho chiesto leggerezza nel momento in cui avevamo la pesantezza dei risultati negativi. Una leggerezza che non vuol dire approssimazione. Qui invece chiedo di non rassegnarsi alla mediocrità. Vincere con il Torino e perdere con l’Inter: per alcuni è normale. Ma a me la mediocrità non sta bene. Poi il calcio è calcio e loro sono più forti. Ma la leggerezza non va bene con questi risultati e con questa classifica”.