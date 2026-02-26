Presentazione 27^ giornata Serie A

Serie A, 27^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La 27^ giornata di Serie A si apre venerdì 27 febbraio e si chiude lunedì 2 marzo. Sabato, alle 20.45, Inter-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Domenica alle 18 Torino-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; infine lunedì alle 20.45, Udinese-Fiorentina (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251). Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il ventisettesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 27 febbraio a lunedì2 marzo. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Inter-Genoa, Torino-Lazio e Udinese-Fiorentina. La giornata di Serie A si apre venerdì 27 febbraio alle 20.45 con Parma-Cagliari. Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Como-Lecce e si prosegue alle 18.00 con Hellas Verona-Napoli. La sera, alle 20.45, è il momento di Inter-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Cremonese-Milan e prosegue alle 15.00 con Sassuolo-Atalanta. Alle 18.00 è il momento di Torino-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Juventus . La giornata si conclude lunedì 2 marzo con alle 18.30 Pisa-Bologna e alle 20.45 con Udinese-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 27^ giornata
Venerdì 27 febbraio
- ore 20.45: Parma-Cagliari su DAZN 1 – [MASSIMI]
Sabato 28 febbraio
- ore 15.00: Como-Lecce su DAZN 1 – [FOURNEAU]
- ore 18.00: Hellas Verona-Napoli su DAZN 1 - [COLOMBO]
- ore 20.45: Inter-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [FABBRI]
Domenica 1 marzo
- ore 12.30: Cremonese-Milan su DAZN 1 - [MASSA]
- ore 15.00: Sassuolo-Atalanta su DAZN 1 – [MARCHETTI]
- ore 18.00: Torino-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [ABISSO]
- ore 20.45: Roma-Juventus su DAZN 1 – [SOZZA]
Lunedì 2 marzo
- ore 18.30: Pisa-Bologna su DAZN 1 – [FELICIANI]
- ore 20.45: Udinese-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [PAIRETTO]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 27^ giornata
Sono 8 i giocatori squalificati per la 27^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- Mina (Cagliari)
- Dodo (Fiorentina)
- Bastoni (Inter)
- Locatelli (Juventus)
- Walukiewicz (Sassuolo)
- Ilkhan (Torino)
- Al-Musrati (Verona)
- Orban (Verona)