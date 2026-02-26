Presentazione 27^ giornata Serie A

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A, 27^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

La 27^ giornata di Serie A si apre venerdì 27 febbraio e si chiude lunedì 2 marzo. Sabato, alle 20.45, Inter-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Domenica alle 18 Torino-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; infine lunedì alle 20.45, Udinese-Fiorentina (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251). Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il ventisettesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 27 febbraio a lunedì2 marzo. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Inter-Genoa, Torino-Lazio e Udinese-Fiorentina. La giornata di Serie A si apre venerdì 27 febbraio alle 20.45 con Parma-Cagliari. Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Como-Lecce e si prosegue alle 18.00 con Hellas Verona-Napoli. La sera, alle 20.45, è il momento di Inter-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Cremonese-Milan e prosegue alle 15.00 con Sassuolo-Atalanta. Alle 18.00 è il momento di Torino-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Juventus . La giornata si conclude lunedì 2 marzo con alle 18.30 Pisa-Bologna e alle 20.45 con Udinese-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Serie A, la programmazione della 27^ giornata

Venerdì 27 febbraio

  • ore 20.45: Parma-Cagliari su DAZN 1 – [MASSIMI]

Sabato 28 febbraio

  • ore 15.00: Como-Lecce su DAZN 1 – [FOURNEAU]
  • ore 18.00: Hellas Verona-Napoli su DAZN 1 - [COLOMBO]
  • ore 20.45: Inter-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [FABBRI]

Domenica 1 marzo

  • ore 12.30: Cremonese-Milan su DAZN 1 - [MASSA]
  • ore 15.00: Sassuolo-Atalanta su DAZN 1 – [MARCHETTI]
  • ore 18.00: Torino-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [ABISSO]
  • ore 20.45: Roma-Juventus su DAZN 1 – [SOZZA]

Lunedì 2 marzo

  • ore 18.30: Pisa-Bologna su DAZN 1 – [FELICIANI]
  • ore 20.45: Udinese-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [PAIRETTO]

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 27^ giornata

Sono 8 i giocatori squalificati per la 27^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

  • Mina (Cagliari)
  • Dodo (Fiorentina)
  • Bastoni (Inter)
  • Locatelli (Juventus)
  • Walukiewicz (Sassuolo)
  • Ilkhan (Torino)
  • Al-Musrati (Verona)
  • Orban (Verona)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Presentazione 27^ giornata Serie A

guida tv

La 27^ giornata di Serie A si apre venerdì 27 febbraio e si chiude lunedì 2 marzo. Sabato, alle...

Napoli, Lukaku e Anguissa brillano in amichevole

Serie A

Antonio Conte può tornare a sorridere: nell'amichevole congiunta tra Napoli e Giugliano di oggi,...

Sozza per Roma-Juve: gli arbitri della 27^ di A

arbitri serie a

Simone Sozza è stato designato per dirigere Roma-Juventus. Inter-Genoa a Fabbri, Colombo per...

Kalulu: "Rosso con l'Inter? Ho spento il telefono"

A L'ÉQUIPE

Il difensore francese ha parlato a L'Équipe spiegando come ha reagito dopo il caso Bastoni e...

D'Aversa: "Arrivo con entusiasmo, serve coraggio"

Serie A

Presentato al Grande Torino Roberto D'Aversa, nuovo allenatore del Torino, che prende il posto di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE