Roma, nuovo stadio a Pietralata: approvata la delibera dalla Giunta Comunale

Serie A

Approvata dalla Giunta di Roma Capitale la delibera per il nuovo impianto, che avrà una capienza di circa sessantamila posti e sorgerà nell’area di Pietralata. Il sindaco Gualtieri: “Giornata importante per Roma, il nuovo stadio non è solo un impianto sportivo: è un progetto che parla di futuro”

La giunta di Roma Capitale ha approvato oggi la delibera sullo stadio della Roma. Il provvedimento sarà ora esaminato dalle Commissioni competenti e, nelle prossime settimane, sottoposto al voto definitivo dell'Assemblea capitolina per la conferma dell'interesse pubblico del progetto. Il voto dovrebbe essere previsto entro la metà del mese di marzo. Lo stadio, che sorgerà nell'area di Pietralata, avrà una capienza di 60.605 posti, con una curva da 23.000 posti tra le più grandi d'Europa. L'investimento complessivo da parte del club giallorosso dovrebbe ammontare a 1.047,79 milioni di euro.

Sindaco Gualtieri: “Progetto che parla di futuro”

"Oggi per Roma e' una giornata importante -le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri- il nuovo stadio della As Roma non e' solo un impianto sportivo: e' un progetto che parla di futuro, di rigenerazione e di fiducia nella capacita' della citta' di realizzare opere di qualita', riqualificando un intero quadrante come Pietralata. Abbiamo lavorato con determinazione perche' questo percorso arrivasse fin qui e continueremo a farlo con lo stesso impegno. E' una scelta che guarda avanti e che rafforza la credibilita' e la capacita' di Roma di portare a termine interventi strategici per la citta'".

