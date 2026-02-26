Finalissima 2026, il 27 marzo Spagna-Argentina sarà in esclusiva su Sky Sport

La Nazionale campione d’Europa contro i campioni del Sudamerica: il meglio del calcio mondiale da vivere in 90’. Un nuovo appuntamento in esclusiva su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Venerdì 27 marzo si scende in campo per la Finalissima 2026, il match che al Lusail Stadium in Qatar opporrà la Spagna, vincitrice di UEFA Euro 2024, e l’Argentina, detentrice della Copa America 2024 che punta al bis nella Finalissima dopo aver vinto l'edizione inaugurale a Wembley contro l'Italia

