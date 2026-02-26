Offerte Sky
Finalissima 2026, il 27 marzo Spagna-Argentina sarà in esclusiva su Sky Sport

Calcio

La Nazionale campione d’Europa contro i campioni del Sudamerica: il meglio del calcio mondiale da vivere in 90’. Un nuovo appuntamento in esclusiva su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Venerdì 27 marzo si scende in campo per la Finalissima 2026, il match che al Lusail Stadium in Qatar opporrà la Spagna, vincitrice di UEFA Euro 2024, e l’Argentina, detentrice della Copa America 2024 che punta al bis nella Finalissima dopo aver vinto l'edizione inaugurale a Wembley contro l'Italia

 Un nuovo appuntamento di calcio internazionale da vivere in esclusiva su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Venerdì 27 marzo si scende in campo per la Finalissima 2026, il match che al Lusail Stadium in Qatar opporrà la Spagna, vincitrice di UEFA Euro 2024, e l’Argentina, detentrice della Copa America 2024 e campione del mondo in carica.

 

finalissima

Il meglio del calcio mondiale

La nazionale di Scaloni punta al bis nello stadio in cui si è laureata Campione del Mondo nel 2022, dopo aver vinto l'edizione inaugurale della Finalissima nel 2022 a Wembley contro l'Italia. Grande attesa per la Spagna di Luis de la Fuente che, dopo il trionfo continentale allo Stadio Olimpico di Berlino contro l’Inghilterra, cercherà di portare il titolo in Europa per la prima volta. Calcio d’inizio alle 19, con Sky Sport che seguirà l’avvicinamento al match per tutto il giorno con collegamenti da Lusail e aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24.

stadium luisail

