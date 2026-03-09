Offerte Sky
118 anni

Palcoscenico Inter, Facchetti porta la storia a teatro

Vanni Spinella

Cosa c’entra la nascita dell’Inter con la pubblicità di un grammofono? E sapevate che Meazza convocava per lettera i giovani ricordando loro di portarsi la cena e la camicia bianca? In occasione del compleanno dell’Inter (118 anni il 9 marzo 2026) Gianfelice Facchetti ha ideato un racconto teatrale che ripercorre la storia del club, dalle origini del nome fino ai giorni nostri. E sul palco, a raccontare aneddoti e retroscena, salgono anche le leggende del passato. Insieme a… Meazza

