Cosa c’entra la nascita dell’Inter con la pubblicità di un grammofono? E sapevate che Meazza convocava per lettera i giovani ricordando loro di portarsi la cena e la camicia bianca? In occasione del compleanno dell’Inter (118 anni il 9 marzo 2026) Gianfelice Facchetti ha ideato un racconto teatrale che ripercorre la storia del club, dalle origini del nome fino ai giorni nostri. E sul palco, a raccontare aneddoti e retroscena, salgono anche le leggende del passato. Insieme a… Meazza