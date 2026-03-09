In poco più di una settimana i bianconeri si sono ritrovati da un virtuale -7 dal quarto posto a essere a una sola distanza dalle squadre di Gasperini e Fabregas, appaiate in zona Champions. Con un calendario a favore e un Vlahovic pronto a fare il suo rientro in campo, Spalletti e i suoi possono tentare di lanciare la volata dietro a Inter, Milan e Napoli