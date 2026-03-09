Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

L'inversione "a U" della Juventus che la riavvicina alla Champions

Paolo Aghemo
©Getty

In poco più di una settimana i bianconeri si sono ritrovati da un virtuale -7 dal quarto posto a essere a una sola distanza dalle squadre di Gasperini e Fabregas, appaiate in zona Champions. Con un calendario a favore e un Vlahovic pronto a fare il suo rientro in campo, Spalletti e i suoi possono tentare di lanciare la volata dietro a Inter, Milan e Napoli

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ