Guardando negli occhi i ragazzi di Quesada ho capito che avremmo battuto l'Inghilterra

La chiamata di Quesada, il viaggio improvviso verso il ritiro azzurro, il discorso alla squadra la sera prima della partita e gli sguardi dei giocatori nello spogliatoio. Poi la notte senza sonno e una convinzione sempre più forte: l’Italia poteva sul serio battere l’Inghilterra. Alla fine è successo davvero, e una nuova pagina di storia del nostro rugby è stata scritta