Guardando negli occhi i ragazzi di Quesada ho capito che avremmo battuto l'Inghilterra
La chiamata di Quesada, il viaggio improvviso verso il ritiro azzurro, il discorso alla squadra la sera prima della partita e gli sguardi dei giocatori nello spogliatoio. Poi la notte senza sonno e una convinzione sempre più forte: l’Italia poteva sul serio battere l’Inghilterra. Alla fine è successo davvero, e una nuova pagina di storia del nostro rugby è stata scritta
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider