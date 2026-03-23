La Fiorentina Under 18, allenata da Marco Capparella, ha vinto il nono Torneo di Viareggio della sua storia. La formazione viola ha sconfitto, in finale, il Rijeka: la, partita si è chiusa sul 4-1 dopo i tempi supplementari (nei tempi regolamentari le due squadre non sono andate oltre l'1-1). Il grande mattatore della sfida giocata allo stadio dei Pini di Viareggio è stato Federico Croci, che dopo aver sbloccato il risultato al 17', è salito in cattedra nel primo tempo supplementare, fornendo l'assist a Mataran per il 2-1 e segnando il 3-1 che ha permesso alla Fiorentina di prendere il largo. A nulla è servito il momentaneo pareggio, nel secondo tempo, di Grulovic: il 4-1 finale siglato da Cianciulli su rigore ha consegnato alla Viola un successo nella Coppa Carnevale che mancava dal 1992 (allora a cadere in finale fu la Roma, con il punteggio di 3-2). Negli ultimi istanti del match, il Rijeka ha subito anche l'espulsione di Jaiteh, autore del fallo che ha portato al penalty di Cianciulli. Per i croati, si trattava della prima storica finale a Viareggio, conquistata dopo aver eliminato in semifinale il Sassuolo, mattatore assoluto con sette successi consecutivi nelle ultime edizioni.