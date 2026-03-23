La Fiorentina vince il 76° Torneo di Viareggio: battuto 4-1 il Rijeka in finaleCalcio
Dopo 34 anni, la Fiorentina torna a vincere il torneo di Viareggio. La formazione Under 18 della Viola si è aggiudicata la 76^ edizione della Coppa Carnevale battendo 4-1 il Rijeka in finale dopo i tempi supplementari: decisivo Croci con una doppietta. Si tratta del nono successo nel più prestigioso torneo giovanile per la Fiorentina
La Fiorentina Under 18, allenata da Marco Capparella, ha vinto il nono Torneo di Viareggio della sua storia. La formazione viola ha sconfitto, in finale, il Rijeka: la, partita si è chiusa sul 4-1 dopo i tempi supplementari (nei tempi regolamentari le due squadre non sono andate oltre l'1-1). Il grande mattatore della sfida giocata allo stadio dei Pini di Viareggio è stato Federico Croci, che dopo aver sbloccato il risultato al 17', è salito in cattedra nel primo tempo supplementare, fornendo l'assist a Mataran per il 2-1 e segnando il 3-1 che ha permesso alla Fiorentina di prendere il largo. A nulla è servito il momentaneo pareggio, nel secondo tempo, di Grulovic: il 4-1 finale siglato da Cianciulli su rigore ha consegnato alla Viola un successo nella Coppa Carnevale che mancava dal 1992 (allora a cadere in finale fu la Roma, con il punteggio di 3-2). Negli ultimi istanti del match, il Rijeka ha subito anche l'espulsione di Jaiteh, autore del fallo che ha portato al penalty di Cianciulli. Per i croati, si trattava della prima storica finale a Viareggio, conquistata dopo aver eliminato in semifinale il Sassuolo, mattatore assoluto con sette successi consecutivi nelle ultime edizioni.
Viareggio Cup, tutti i premi individuali
Al termine della partita, sono stati consegnati i premi individuali ai giocatori che maggiormente si sono distinti durante il torneo. Il premio 16° Golden Boy Viareggio Cup è andato a Federico Mataran della Fiorentina: tra i viola, si sono distinti anche Federico Croci (miglior giocatore della finale), Marko Boskovic (migliore difensore della finale) e Marco Carparella (allenatore della squadra vincitrice). Il capocannoniere del torneo è stato Ndiaga Sall della Rappresentativa Serie D, mentre a Vito Kovac del Rijeka è andato il premio di miglior portiere del torneo: tra i croati, anche Luka Tomic è stato premiato, come miglior difensore del torneo.