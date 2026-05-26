"Voi siete la mia famiglia. Questo non è un addio, è un ci vediamo presto". Andrew Robertson saluta il Liverpool e i suoi tifosi con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali. Il terzino scozzese lascerà Anfield al termine del contratto, il 30 giugno 2026. Per quanto riguarda il futuro del terzino 32enne, il Tottenham resta in pole position: gli Spurs hanno già bloccato lo scozzese nelle scorse settimane e puntano a mantenere la corsia preferenziale anche dopo aver centrato la salvezza in Premier League. Ma come appreso da Sky, anche la Juventus si è mossa chiedendo informazioni per il terzino .

Il messaggio di Robertson: "Eternamente grato"

"Ho passato tutta la settimana a dire a tutti quelli che fanno parte di questa realtà, dai giocatori allo staff, quanto siano importanti per me. Ora tocca a me dire alle persone più importanti del club quanto siano importanti per me. E quelle siete voi. Fin dal primo giorno, l’affetto e il sostegno che mi avete dimostrato sono stati incredibili. Il vostro sostegno mi ha sempre dato quella motivazione in più per dare il meglio di me stesso. Abbiamo trascorso insieme tante serate e giornate speciali e per questo vi sarò eternamente grato. Le partite in casa, quelle in trasferta, i viaggi a Wembley o le parate. Voi ragazzi venite SEMPRE in gran numero e non l'ho mai dato per scontato. Siete il cuore pulsante del club e i migliori tifosi del mondo. Grazie per l'accoglienza di ieri, la porterò con me per il resto della mia vita. Voi siete la mia famiglia. Questo non è un addio, è un 'ci vediamo presto'".