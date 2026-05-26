La Roma, attraverso il proprio sito, ha comunicato l’ufficialità della permanenza di Donyell Malen fino al 30 giugno del 2030. L'acquisto, dall'Aston Villa era arrivato, a gennaio scorso in prestito. La condizione per l'obbligo era quella di conquistare un posto nelle prossime coppe Europee. Malen ha chiuso la sua stagione segnando, dal suo arrivo 14 gol in campionato arricchiti da due assist ROMA, UFFICIALE IL RINNOVO DI HERMOSO

La Roma ha comunicato il riscatto di Donyell Malen dall'Aston Villa. La cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese è di 25 milioni. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito alla Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive e mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League (14 reti in 18 partite di campionato, con una media realizzativa straordinaria di un gol ogni 105' giocati). Si è dimostrato anche un ottimo rigorista segnando tre tiri dal dischetto su quattro (a Verona l'unico errore, compensato dal gol arrivato su ribattuta grazie all'assist di Dybala) e mantenendo una precisione al tiro eccezionale (il 69% delle sue conclusioni hanno centrato lo specchio della porta avversaria).