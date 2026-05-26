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Malen alla Roma, ufficiale il riscatto dell'attaccante dall'Aston Villa per 25 milioni

Calciomercato

La Roma, attraverso il proprio sito, ha comunicato l’ufficialità della permanenza di Donyell Malen fino al 30 giugno del 2030. L'acquisto, dall'Aston Villa era arrivato, a gennaio scorso in prestito. La condizione per l'obbligo era quella di conquistare un posto nelle prossime coppe Europee. Malen ha chiuso la sua stagione segnando, dal suo arrivo 14 gol in campionato arricchiti da due assist

ROMA, UFFICIALE IL RINNOVO DI HERMOSO

La Roma ha comunicato il riscatto di Donyell Malen dall'Aston Villa. La cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese è di 25 milioni. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito alla Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive e mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League (14 reti in 18 partite di campionato, con una media realizzativa straordinaria di un gol ogni 105' giocati). Si è dimostrato anche un ottimo rigorista segnando tre tiri dal dischetto su quattro (a Verona l'unico errore, compensato dal gol arrivato su ribattuta grazie all'assist di Dybala) e mantenendo una precisione al tiro eccezionale (il 69% delle sue conclusioni hanno centrato lo specchio della porta avversaria). 

Approfondimento

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Come nasce il soprannome Bobby

Si tratta di un fenomeno social e fantacalcistico nato proprio in concomitanza con l’arrivo di Malen in Italia. Nel valutare sui social l'impatto del nuovo acquisto giallorosso sul mercato di riparazione del fantacalcio, Luca Diddi (allenatore e match analist diventato uno dei creator più seguiti in Italia nel mondo del fantacalcio con lo pseudonimo "Il Tattico") ha pubblicato un video in cui ha iniziato a chiamarlo in modo ritmato "Bobby Malen" Da lì è diventato un tormentone che cresceva a ogni gol dell’olandese fino alla consacrazione: prima in un post dello stesso Malen e poi in quello di oggi con cui la Roma ha annunciato il suo riscatto. 

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