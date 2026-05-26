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Italia Under 17, Francia battuta 1-0 all'esordio dell'Europeo: la decide Perillo

EUROPEI U17

L'Italia U17 inizia con una vittoria il suo cammino all'Europeo di categoria. A Tallinn, gli Azzurrini di Franceschini battono la Francia 1-0 con il gol di Perillo al 55', bravo a sfruttare un'uscita sbagliata del portiere transalpino. Una prestazione solida e attenta con l'Italia che ha saputo soffrire nel finale difendendo tre punti importanti verso le semifinali. Venerdì il prossimo impegno contro il Montenegro

I CONVOCATI DELL'ITALIA U17

Primo passo compiuto. All'esordio degli Europei di categoria, l'Italia U17 supera la Francia 1-0 e si porta in testa al girone B in attesa della sfida tra Montenegro e Danimarca. Una partita equilibrata nel primo tempo, con occasioni da entrambe le parti ma nella ripresa l'Italia sale in cattedra e trova il gol al 55': dopo una mezza rovesciata di Casagrande, il pallone si impenna con il portiere francese Decrenisse che sbaglia completamente l'uscita. Perillo ne approfitta con un tap-in a porta vuota. Vantaggio meritato per gli azzurrini, che nel finale resistono alla pressione francese. All'82' Munongo trova anche il pareggio, annullato per un fallo di mano sul controllo del pallone. Venerdì il prossimo impegno contro il Montenegro: un'altra vittoria potrebbe già essere decisiva per la qualificazione alle semifinali.

Italia-Francia 1-0, il tabellino

Italia (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Diallo (70' Donato), Varali, Albini; Biondini ©, Okon-Engstler, Gasparello (75' Rocca); Corigliano (84' Ballarin); Casagrande (70' Landi), Perillo (84' Croci). A disp.: Giaretta (P), Fugazzola, Dattilo, Puricelli. All.: Daniele Franceschini.

Francia (4-3-3): Decrenisse; Chambon, Becker, Sylla, Gernigon; Munongo © (83' Meïté), Loufoundou (72' Addich), Amaaouch (83' Doganay); Merrifield (68' Tiehi), Batola (72' Dago), Gadou. A disp.: Mouapa Mwa Meuraillo (P), Kasia Nkondo, Diaby, Lemaître. All.: José Alcocer.

Arbitro: Alexandros Tsakalidis (GRE). Assistenti arbitrali: Michail Papadakis (GRE) e Aleksandras Stepanovas (LTU). Quarto ufficiale: Ilioski Vlatko (MKD).

Marcatori: 55’ Perillo (ITA).

Il programma degli Europei Under 17

L'Italia, campione europea per la prima volta nel 2024 e semifinalista nel 2025, è stata sorteggiata nel Girone B insieme, oltre alla già battuta Francia, a Montenegro e Danimarca. Passano alle semifinali le prime due classificate, quindi ogni partita è decisiva.

  • 29 maggio, ore 13.30 (Tallinn): Italia-Montenegro
  • 1 giugno, ore 13.30 (Tallinn): Italia-Danimarca
  • 4 giugno, ore 13.30 (Tallinn): semifinale 1
  • 4 giugno, ore 19 (Tallinn): semifinale 2
  • 7 giugno, ore 19 (Tallin): finale

Europei U17, le classifiche dei gironi

Girone A

Spagna (3 punti)
Belgio (3 punti)
Croazia (0 punti)
Estonia (0 punti)

Girone B

Italia (3 punti)
Francia (0 punti)
Danimarca (0 punti)*
Montenegro (0 punti)*

 

*Danimarca-Montenegro in campo alle 18

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