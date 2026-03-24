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il ricordo

L'eterno Johan Cruijff è stato un rivoluzionario, ma senza essere un ribelle

Nicola Roggero

Nicola Roggero

Come i Beatles, ha segnato la storia. Anche se la storia lo ricorda meno di come si dovrebbe: c'è stato un calcio prima e dopo Cruyff, che ha saputo affrontare la vita sempre a testa alta. Anche quando si trattava di sfidare il potere con la stessa eleganza che metteva in campo

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