In Inghilterra-Uruguay è successo di tutto: entrate killer e un rosso "fantasma"

A Wembley non si è giocata una semplice amichevole: Valverde ha risposto a White, ma sono state le non-sanzioni dell'arbitro tedesco Jablonski a far discutere: Ugarte è stato ammonito due volte (o almeno così sembrava), ma non è stato espulso. E l'entrata killer di Araujo su Foden non è valsa nemmeno un giallo

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT