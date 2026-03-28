 Inghilterra-Uruguay, entrata killer di Araujo. Ugarte ammonito due volte ma non espulso | Sky Sport
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In Inghilterra-Uruguay è successo di tutto: entrate killer e un rosso "fantasma"

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A Wembley non si è giocata una semplice amichevole: Valverde ha risposto a White, ma sono state le non-sanzioni dell'arbitro tedesco Jablonski a far discutere: Ugarte è stato ammonito due volte (o almeno così sembrava), ma non è stato espulso. E l'entrata killer di Araujo su Foden non è valsa nemmeno un giallo

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