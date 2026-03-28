In Inghilterra-Uruguay è successo di tutto: entrate killer e un rosso "fantasma"
A Wembley non si è giocata una semplice amichevole: Valverde ha risposto a White, ma sono state le non-sanzioni dell'arbitro tedesco Jablonski a far discutere: Ugarte è stato ammonito due volte (o almeno così sembrava), ma non è stato espulso. E l'entrata killer di Araujo su Foden non è valsa nemmeno un giallo
- Ok, era solo un'amichevole, ma di prestigio, tra due big, con tanto di Var al lavoro e due abbagli abbastanza clamorosi. Il più insolito: Manuel Ugarte è stato ammonito due volte ma non espulso. Possibile? Apparentemente il centrocampista uruguaiano ha preso un'ammonizione per un fallo su Palmer e, poco dopo, una seconda per proteste dopo il vantaggio inglese di White.
- L'arbitro era il tedesco Jablonski (quello di Bologna-Roma di Europa League) e, in Inghilterra, si sono interrogati su cosa possa aver causato il cortocircuito. Una spiegazione è che il primo giallo (il fallo su Palmer) non fosse per lui, ma per le successive proteste di Gimenez. Un'altra è che la seconda ammonizione sia stata "cancellata". Insomma, se così fosse Ugarte non sarebbe stato ammonito affatto, neanche una volta. Piuttosto strano…
- Alla fine Ugarte è uscito per davvero dal campo, ma all'87' sostituito da Bielsa. E dire che - poco prima, a inizio secondo tempo - anche questo fallaccio di Araujo su Foden avrebbe meritato un rosso…
- Dopo questo intervento Foden è uscito dal campo, sostituito da Palmer
- Eppure, neanche un'ammonizione…
- La partita si chiusa in pareggio, siglato da Valverde nel recupero su un rigore… molto contestato da Thomas Tuchel: "Secondo me non c'era, e poi mi chiedo come il Var non sia andato a controllare quell'intervento di Araujo". E meno male che era un'amichevole…