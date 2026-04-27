Mondiali 2026, i giocatori assenti per infortunio e quelli a rischio: Xavi Simons è out
Un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi: esito degli esami nefasto per Xavi Simons che sarà costretto a saltare il Mondiale. L'olandese è l'ultimo nome di una lista (sempre più numerosa) di big che non vedremo protagonisti nel torneo causa infortunio. Eccoli, insieme ad altri giocatori la cui presenza è attualmente a rischio
- Il trequartista del Tottenham si è infortunato nella gara di campionato contro il Wolverhampton, pochi giorni dopo aver compiuto 23 anni. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: stop di diversi mesi, dunque stagione finita e addio ai Mondiali
- Dopo aver riportato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, a fine aprile il difensore del Real Madrid ha optato per l'operazione chirurgica e non una terapia conservativa che avrebbe elevato i rischi di una recidiva. Si prevede un'assenza di circa 5 mesi che gli farà perdere i Mondiali
- Seleçao che non potrà contare neanche su un altro dei suoi big: si è fatto male durante Real Madrid-Getafe dello scorso 2 marzo, riportando la rottura del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio destro
- Proprio contro i Blancos si è infortunato l'esterno offensivo tedesco, costretto a saltare la Coppa del Mondo come confermato da lui stesso. Il motivo? Uno strappo agli adduttori della coscia destra per il giocatore del Bayern che non gli consentirà di rientrare in tempo
- Anche les Bleus dovranno fare a meno di una loro stella: il classe 2002 del Liverpool era uscito in barella durante il match dei quarti di Champions del 14 aprile contro il Psg a causa di quello che si è rivelata poi la rottura del tendine d'Achille
- Proprio durante un allenamento di fine marzo nel ritiro con la nazionale si è infortunato l'attaccante dello Strasburgo, fino a quel momento capocannoniere della Ligue 1. Anche per lui rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e addio sogni Mondiali
- Una lesione al legamento crociato del ginocchio destro costringerà anche la selezione spagnola a non poter contare su uno dei suoi attaccanti più giovani e talentuosi. Un infortunio accusato a inizio aprile in occasione di Porto-Sporting del 9 febbraio
- Attorno ai Mondiali c'è anche curiosità per vedere all'opera la nazionale asiatica che, tuttavia, non potrà contare su uno dei suoi giocatori simbolo: il giocatore del Monaco è fermo dallo scorso dicembre per via della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Tornerà a disposizione all'inizio della prossima stagione
- Un infortunio che ha fatto tremare un Paese intero. Il 18enne si è fatto male in Barcellona-Celta Vigo del 22 aprile, riportando la lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Esito degli esami che ha compromesso il suo finale di stagione con i blaugrana, mentre "dovrebbe essere disponibile per i Mondiali", come affermato nel comunicato pubblicato dal club
- Resteranno fuori per alcune settimane, ma al momento non è in discussione la loro presenza ai Mondiali. Parliamo, ad esempio, di Mbappé, a cui è stata diagnosticata una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra, o di Salah, ko per un guaio muscolare. La Turchia di Montella monitora le condizioni di Calhanoglu (risentimento al soleo) e Guler (lesione alla coscia destra), la Spagna quelle di Barrios (infortunio al bicipite femorale). Fermi da tempo Merino e Ter Stegen che saranno, però, arruolabili per la Coppa del Mondo.