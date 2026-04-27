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Mondiali 2026, i giocatori assenti per infortunio e quelli a rischio: Xavi Simons è out

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Un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi: esito degli esami nefasto per Xavi Simons che sarà costretto a saltare il Mondiale. L'olandese è l'ultimo nome di una lista (sempre più numerosa) di big che non vedremo protagonisti nel torneo causa infortunio. Eccoli, insieme ad altri giocatori la cui presenza è attualmente a rischio

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EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Mandatory Credit: Photo by Raddad Jebarah/Shutterstock (16674269dx) Domenico Tedesco manager of Fenerbahçe frustrated at a foul against Fenerbahçe Fenerbache v Nottingham Forest, UEFA Europa League, Knockout Round Play Offs, First Leg, Football, Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul, Turkiye - 19 Feb 2026

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