Un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi: esito degli esami nefasto per Xavi Simons che sarà costretto a saltare il Mondiale. L'olandese è l'ultimo nome di una lista (sempre più numerosa) di big che non vedremo protagonisti nel torneo causa infortunio. Eccoli, insieme ad altri giocatori la cui presenza è attualmente a rischio

INFORTUNIO PER MBAPPÉ: LE NEWS