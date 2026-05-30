Non solo la gloria della doppietta Champions: a spingere i giocatori del Psg c'è anche un clamoroso incentivo economico. In caso di trionfo, per ogni calciatore un bonus da un 1 milione di euro (nato da una vecchia e geniale trattativa portata avanti di Ibrahimovic). Cifre ben diverse in casa Arsenal, dove i premi sono decisamente più contenuti. Ecco tutti i dettagli. La finale è in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming solo su NOW

PSG-ARSENAL LIVE