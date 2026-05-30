Champions, i premi per i giocatori di Psg e Arsenal in caso di vittoria della finale
Non solo la gloria della doppietta Champions: a spingere i giocatori del Psg c'è anche un clamoroso incentivo economico. In caso di trionfo, per ogni calciatore un bonus da un 1 milione di euro (nato da una vecchia e geniale trattativa portata avanti di Ibrahimovic). Cifre ben diverse in casa Arsenal, dove i premi sono decisamente più contenuti. Ecco tutti i dettagli. La finale è in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming solo su NOW
- Vincere la Champions contro l'Arsenal non significherebbe solo alzare la seconda coppa consecutiva per il Psg, ma anche un altro jackpot sontuoso. Ogni giocatore riceverà infatti un bonus da 1 milione di euro, a prescindere dai minuti giocati in stagione.
- Il retroscena? È tutto merito di... Zlatan Ibrahimovic.. Come svelato da Le Parisien, fu lo svedese (capitano della squadra nel 2014) a negoziare il super premio col presidente Al-Khelaïfi, lasciandolo in "eredità" ai suoi successori.
- Questo accordo nasce proprio per provare a sfatare quello che è stato un vero tabù della squadra francese. La Champions League, infatti, è rimasto un trofeo stregato per anni (la prima vittoria è arrivata solo la scorsa stagione). All'epoca (2014, come detto), il cammino dei parigini si interruppe bruscamente ai quarti di finale per mano del Chelsea, mentre l'Europa assisteva al trionfo del Real Madrid di Ancelotti, capace di strappare la Decima all'Atletico Madrid in un derby leggendario.
- Decisamente inferiore, invece, il premio a disposizione dei giocatori dell'Arsenal. Secondo il Times, in caso di vittoria della Champions League, ai ragazzi di Arteta andranno 144 mila euro a testa. Di fatto i giocatori del Psg incasserebbero una cifra sette volte superiore a quella dei rivali inglesi.
- Arsenal: 149,7 milioni di euro
- Psg: 146,8 milioni di euro
- I dettagli del bottino: Solo l'accesso alla finalissima ha garantito a entrambi i club ben 18,5 milioni di euro. Alzare il trofeo l'ultimo atto ne varrà altri 6,5 milioni (da sommare ai premi accumulati nel resto del torneo).
- Alla Puskás Aréna di Budapest è tutto pronto per il grande spettacolo della Champions. La sfida tra Psg e Arsenal, in programma alle 18, sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, sul canale 251 di Sky, Sky Sport 4K e in streaming solo su NOW. La telecronaca sarà di Massimo Marianella e Luca Marchegiani. A bordocampo: Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni.