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l'intervista

Montella: "Il problema dell'Italia è nella testa, non nei piedi"

Simone Dagani

Simone Dagani

Vincenzo Montella è il volto dell'Italia che va ai Mondiali grazie al talento giovane. Ha centrato l'impresa di riportare dopo 24 anni la Turchia alla fase finale di una Coppa del Mondo e lo ha fatto sfruttando l'estro del 20enne Yildiz e del 21enne Guler. Proprio quello che è mancato alla Nazionale Italiana. Le sue riflessioni in esclusiva a Sky Sport Insider

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