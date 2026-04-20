Montella: "Il problema dell'Italia è nella testa, non nei piedi"

Vincenzo Montella è il volto dell'Italia che va ai Mondiali grazie al talento giovane. Ha centrato l'impresa di riportare dopo 24 anni la Turchia alla fase finale di una Coppa del Mondo e lo ha fatto sfruttando l'estro del 20enne Yildiz e del 21enne Guler. Proprio quello che è mancato alla Nazionale Italiana. Le sue riflessioni in esclusiva a Sky Sport Insider