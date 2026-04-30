Gli under 18 con più minuti giocati nella stagione 2025-26 in Serie A e in Europa
C'è solo un rappresentante della A nella top 10 incrociata tra i principali campionati d'Europa: è Ahanor dell'Atalanta. Poi tanti giovani interessanti e un campione già affermato come Yamal. Della A solo dodici U18 hanno giocato almeno un minuto in stagione, in Premier sono 26, in Ligue1 addirittura 50. Il confronto (dati Transfermarkt, per U18 si intendono tutti i giocatori che hanno giocato almeno una partita stagionale da 18enni o di età inferiore)
- SERIE A: 12
- Premier League: 26
- Bundesliga: 38
- Liga: 21
- Ligue1: 50
*per U18 si intendono tutti i giocatori che hanno giocato almeno una partita del campionato 2025/26 da 18enni o di età inferiore
- Honest Ahanor - Atalanta - 1078 minuti
- Jeff Ekhator - Genoa - 777'
- Francesco Camarda - Lecce - 635'
- Robinio Vaz - Roma (arrivato nel mercato invernale) - 192'
- Massimo Pessina - Bologna - 172'
- Matteo Palma - Udinese (ora alla Sampdoria) - 115'
- Darryl Bakola - Sassuolo (arrivato nel mercato invernale) - 100'
- Branimir Mlacic - Udinese (arrivato nel mercato invernale) - 85'
- Louis Buffon - Pisa (ora al Pontedera) - 29'
- Antonio Arena - Roma - 21'
- Cheveyo Balentien - Milan - 4'
- Joi Nuredini - Genoa - 1'
- Minuti: 950
- Età: 18 anni
- Classe: 2008
- Minuti: 1.078
- Età: 18 anni
- Classe: 2008
- Minuti: 1.108
- Età: 18 anni
- Classe: 2008
- Minuti: 1.159
- Età: 18 anni
- Classe: 2007
- Minuti: 1.207
- Età: 18 anni
- Classe: 2008
- Minuti: 1.453
- Età: 18 anni
- Classe: 2007
- Minuti: 1.724
- Età: 18 anni
- Classe: 2008
- Minuti: 1.987
- Età: 18 anni
- Classe: 2007
- Minuti: 2.109
- Età: 18 anni
- Classe: 2007
- Minuti: 2.270
- Età: 18 anni
- Classe: 2007