Gli under 18 con più minuti giocati nella stagione 2025-26 in Serie A e in Europa

C'è solo un rappresentante della A nella top 10 incrociata tra i principali campionati d'Europa: è Ahanor dell'Atalanta. Poi tanti giovani interessanti e un campione già affermato come Yamal. Della A solo dodici U18 hanno giocato almeno un minuto in stagione, in Premier sono 26, in Ligue1 addirittura 50. Il confronto (dati Transfermarkt, per U18 si intendono tutti i giocatori che hanno giocato almeno una partita stagionale da 18enni o di età inferiore)

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