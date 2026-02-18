Maglie da calcio 2026-2027, anticipazioni e ufficialità sulle big d'Europa
Il compleanno numero 125 del Real Madrid si avvicina e il club ha già pensato a una maglia speciale con cui celebrarlo. Il sito specializzato Footyheadlines ha fornito alcune anticipazioni svelando come dovrebbe essere: una camiseta completamente "blanca" con il ritorno del primo storico logo sul petto
- Fondato il 6 marzo del 1902, la prossima stagione per il Real Madrid sarà quella del compleanno numero 125. Traguardo che il club festeggerà con una maglia speciale: la divisa non è stata ancora presentata, ma Footyheadlines l'ha svelata in anticipo (dovrebbe uscire solo a inizio 2027!)
- La maglia dovrebbe avere un design ispirato alla storia gloriosa del club: si tratterà di un'edizione "speciale" che sarà ufficializzata nel 2027 e dovrebbe essere utilizzata solo in alcune partite selezionate nel corso della stagione, e non come kit principale della squadra
- Oltre al colletto e al bianco totale, un'altra particolarità è quella del logo: verrà infatti ripreso quello originale del club, utilizzato tra il 1902 e il 1908
- Nel 2002, in occasione dei 100 anni, il Real aveva invece festeggiato il compleanno con questa maglia. Anche allora era presente il colletto e la maglia era completamente bianca (a parte i loghi di club e sponsor tecnico, che invece sulla maglia dei 125 anni saranno bianchi)