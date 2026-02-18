 Maglie da calcio 2026 2027, anticipazioni e ufficialità sulle big d'Europa | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Maglie da calcio 2026-2027, anticipazioni e ufficialità sulle big d'Europa

Calcio fotogallery
4 foto
foto Footyheadlines

Il compleanno numero 125 del Real Madrid si avvicina e il club ha già pensato a una maglia speciale con cui celebrarlo. Il sito specializzato Footyheadlines ha fornito alcune anticipazioni svelando come dovrebbe essere: una camiseta completamente "blanca" con il ritorno del primo storico logo sul petto

LE ANTICIPAZIONI SULLE MAGLIE DELLA SERIE A 2026/2027

Calcio: altre fotogallery

Ranking, Germania e Spagna allungano sull'Italia

classifica

Dopo la prima giornata dell'andata dei playoff di Champions l'Italia rimedia due sconfitte (con...

23 foto

Vinicius accusa Prestianni di razzismo ed esce

Champions League

Ancora un presunto caso di razzismo ai danni di Vinicius: il brasiliano segna al Benfica e poi...

13 foto

Via ai playoff: il tabellone della Champions

Champions League

Gare dei playoff al via, con tre italiane a caccia degli ottavi: la Juve e l'Atalanta partono...

13 foto

Champions, i giocatori più veloci: Openda 14°

Champions League

L'ultimo studio dell'Osservatorio Calcistico del CIES ha stilato i calciatori più veloci di...

16 foto

Svilar tra i più veloci in Serie A: la classifica

Serie A

A sorpresa fra i 10 giocatori più veloci della Serie A in questa stagione c'è anche il portiere...

15 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza