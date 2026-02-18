Il compleanno numero 125 del Real Madrid si avvicina e il club ha già pensato a una maglia speciale con cui celebrarlo. Il sito specializzato Footyheadlines ha fornito alcune anticipazioni svelando come dovrebbe essere: una camiseta completamente "blanca" con il ritorno del primo storico logo sul petto

