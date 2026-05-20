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Calafiori campione con l'Arsenal: allenatori e giocatori che hanno vinto la Premier

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Non poteva esserci compleanno migliore per Riccardo Calafiori, che festeggia i suoi 24 anni nel giorno in cui vince la Premier League con l'Arsenal. È il settimo italiano di sempre ad alzare quel trofeo, il terzo da calciatore. E poi ci sono quelli che avrebbero vinto anche più di una Premier, ma non hanno ricevuto la medaglia a causa del numero insufficiente di presenze

COME L'ARSENAL HA VINTO LA PREMIER

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