Non poteva esserci compleanno migliore per Riccardo Calafiori, che festeggia i suoi 24 anni nel giorno in cui vince la Premier League con l'Arsenal. È il settimo italiano di sempre ad alzare quel trofeo, il terzo da calciatore. E poi ci sono quelli che avrebbero vinto anche più di una Premier, ma non hanno ricevuto la medaglia a causa del numero insufficiente di presenze

COME L'ARSENAL HA VINTO LA PREMIER