Calafiori campione con l'Arsenal: allenatori e giocatori che hanno vinto la Premier
Non poteva esserci compleanno migliore per Riccardo Calafiori, che festeggia i suoi 24 anni nel giorno in cui vince la Premier League con l'Arsenal. È il settimo italiano di sempre ad alzare quel trofeo, il terzo da calciatore. E poi ci sono quelli che avrebbero vinto anche più di una Premier, ma non hanno ricevuto la medaglia a causa del numero insufficiente di presenze
- Arsenal
- stagione 2025/2026
- 25 presenze, 1 gol
- Chelsea
- stagione 2009/2010
- Manchester City
- stagione 2011/2012
- Manchester City
- stagione 2011/2012
- 23 presenze, 13 gol
- Leicester
- stagione 2015/2016
- Chelsea
- stagione 2016/2017
- Liverpool
- stagione 2024/2025
- 6 presenze, 0 gol
- Il club campione riceve 40 medaglie commemorative in argento, che poi "saranno consegnate dal Club al suo allenatore e a quei giocatori e dirigenti che riterrà opportuno, a condizione che ogni giocatore abbia partecipato ad almeno 5 partite di campionato in quella stagione".
- Sempre da regolamento: "Ulteriori medaglie potranno essere consegnate con il consenso del Consiglio di Amministrazione, che verrà concesso solo se il numero totale di giocatori che hanno partecipato ad almeno cinque partite di campionato in quella stagione supera i 39".
- Il regolamento della Premier League richiede dunque una soglia di 5 presenze in campionato per ricevere la medaglia. Soglia che è stata abbassata a partire dalla stagione 2012/13: prima infatti ne servivano 10
- Non sarebbe comunque cambiato nulla per alcuni italiani che hanno fatto parte di rose di squadre che hanno vinto la Premier, ma non "medagliati" a causa delle poche presenze
- Manchester United
- stagione 1999/2000
- 4 presenze, ceduto a gennaio alla Reggina
- Chelsea
- stagione 2004/2005
- 3 presenze
- Chelsea
- stagione 2004/2005
- 4 presenze
- Manchester United
- stagione 2008/2009
- 4 presenze, 2 gol
- Manchester United
- stagione 2010/2011
- 7 presenze, 1 gol; ceduto a gennaio alla Sampdoria
- Chelsea
- stagione 2009/2010
- 4 presenze
- E poi ci sono alcuni grandissimi del calcio italiano che hanno vinto tanto in Inghilterra, ma mai la Premier League:
- GIANLUCA VIALLI (Chelsea, 3 stagioni): 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa europea, 1 FA Cup, 1 Coppa di Lega
- GIANFRANCO ZOLA (Chelsea, 7 stagioni): 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa europea, 2 FA Cup, 1 Coppa di Lega, 1 Charity Shield
- ROBERTO DI MATTEO (Chelsea, 6 stagioni): 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa europea, 2 FA Cup, 1 Coppa di Lega, 1 Charity Shield