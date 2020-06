2/23

Era il 1990, dicevamo, quando il Liverpool trionfava con un turno di anticipo, precedendo in classifica l'Aston Villa. Quella squadra era allenata da Dalglish e aveva in Ian Rush (rientrato un anno prima dopo la parentesi alla Juventus) il suo attaccante di spicco, autore in quella stagione di 18 reti in campionato