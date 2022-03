1/12 ©Ansa

CRISTIANO RONALDO VA IN QATAR



Non ha segnato negli spareggi mondiali contro Turchia e Macedonia del Nord, ma CR7 aveva realizzato 6 reti nella fase a gironi delle qualificazioni. Il recordman all-time del Portogallo per gol (115) e presenze (186) si è quindi qualificato per il Mondiale in Qatar: sarà la sua 5^ edizione in carriera