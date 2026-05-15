Dalla prima parte di stagione choc con la Fiorentina, fino alla promozione dalla Zweite Bundesliga dello Shalke, passando ovviamente per quello spareggio Mondiale che ha consegnato alla sua Bosnia un sogno e gettato nell'incubo la nostra Nazionale. L'ex centravanti di Roma, Inter e Fiorentina parla di tutto, anche delle sue ex squadre, e dà una lettura sul momento di difficoltà del calcio italiano. E sul futuro...