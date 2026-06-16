Brasile, Neymar papà per la quinta volta: in arrivo una bambinal'annuncio
Con un video condiviso sui social, Neymar ha annunciato che diventerà papà per la quinta volta (la terza insieme alla compagna Bruna Biancardi): la coppia aspetta una bambina
In attesa di recuperare completamente dall'infortunio e fare il suo debutto in questo Mondiale, Neymar può già festeggiare per una notizia extra campo. Il giocatore, infatti, ha 'comunicato' al mondo che diventerà presto ancora papà per la quinta volta, la terza insieme alla compagna Bruna Biancardi. L'attaccante e la modella brasiliana lo hanno annunciato con un video di gender reveal condiviso sui social: le emozionanti riprese ritraggono la coppia, insieme ai primi tre figli avuti insieme, giocare con della vernice rosa per svelare il sesso della nascitura che allargherà ancora di più la famiglia.
Sul campo, invece, Neymar spera già di essere pronto e arruolabile per la fine della fase a gironi (la Seleçao ha pareggiato 1-1 la gara inaugurale contro il Marocco) e se dovesse arrivare un gol all'interno del torneo non ci sono dubbi a chi sarà dedicato.