In attesa di recuperare completamente dall'infortunio e fare il suo debutto in questo Mondiale, Neymar può già festeggiare per una notizia extra campo. Il giocatore, infatti, ha 'comunicato' al mondo che diventerà presto ancora papà per la quinta volta, la terza insieme alla compagna Bruna Biancardi. L'attaccante e la modella brasiliana lo hanno annunciato con un video di gender reveal condiviso sui social: le emozionanti riprese ritraggono la coppia, insieme ai primi tre figli avuti insieme, giocare con della vernice rosa per svelare il sesso della nascitura che allargherà ancora di più la famiglia.

