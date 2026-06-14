Fermato da una lesione di 2° grado al polpaccio che sta provando a smaltire, inevitabile che gran parte dei riflettori al MetLife Stadium di New York cadessero su di lui, l'uomo più atteso (e più voluto) dal popolo brasiliano tra i convocati di Carlo Ancelotti. E lui, non ha fatto mancare sorrisi ed energia positiva ai compagni. Mentre sugli spalti tanti vip non hanno voluto perdere l'esordio della nazionale di Ancelotti: da Paul Pogba a Tom Brady, da Marcel Desailly a Nasser Al-Khelaifi

BRASILE-MAROCCO LIVE