I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira dello Strasburgo. Operazione che supera i 40 milioni tra parte fissa e bonus, con il 2004 belga che sarà presto in Italia per svolgere le visite mediche
Colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione che supera i 40 milioni tra parte fissa e bonus (dopo che il club francese aveva rifiutato in estate l'offerta della Roma da 35 milioni più 10 di bonus e il 10% sulla futura rivendita). Il giocatore è pronto ad arrivare in Serie A, con il Milan che sta organizzando viaggio e visite mediche prima della firma sul contratto e dell'annuncio dell'ufficialità. Lo scorso 2 agosto, intanto, il giocatore ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto di un suo allenamento individuale, una delle quali lo ritrae con la maglia del Milan (del connazionale Saelemaekers).
La Roma ci aveva provato a luglio
Anche i giallorossi si erano interessati a Diego Moreira per rinforzare il reparto esterni. La Roma per il 2004 belga era arrivata a offrire 35 milioni di euro più 10 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, non trovando però l'intesa con lo Strasburgo che aveva una richiesta superiore (attorno ai 50 milioni).