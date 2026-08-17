I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira dello Strasburgo. Operazione che supera i 40 milioni tra parte fissa e bonus, con il 2004 belga che sarà presto in Italia per svolgere le visite mediche

Colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione che supera i 40 milioni tra parte fissa e bonus (dopo che il club francese aveva rifiutato in estate l'offerta della Roma da 35 milioni più 10 di bonus e il 10% sulla futura rivendita). Il giocatore è pronto ad arrivare in Serie A, con il Milan che sta organizzando viaggio e visite mediche prima della firma sul contratto e dell'annuncio dell'ufficialità. Lo scorso 2 agosto, intanto, il giocatore ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto di un suo allenamento individuale, una delle quali lo ritrae con la maglia del Milan (del connazionale Saelemaekers).