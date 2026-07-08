il protagonista
Santi Cazorla è stato 'resistenza'
Vincitore di due Europei con la Spagna, la leggenda di Villarreal e Arsenal si è ritirata a 41 anni, lasciando dietro di sé un’eredità preziosissima: l’insegnamento di non mollare mai e tenere sempre fede ai propri valori
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