L’ultimo salto da figlia di Larissa Iapichino

È bastato un centimetro per cambiare la narrazione dell’atletica italiana: adesso non diremo più “la figlia di Fiona May”, basterà dire “Larissa Iapichino”. In una staffetta invisibile tra generazioni che ci ricorda che una madre non perde qualcosa quando la figlia la supera: le sta soltanto consegnando il testimone, e in fondo vince anche lei