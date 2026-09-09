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Messi vicino all'acquisto dell'Eldense, club di serie B spagnola

dalla spagna

La notizia arriva dalla Spagna e potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. leo Messi avrebbe raggiunto un accordo per l'acquisizione del 100% delle quote dell'Eldense, che milita nella Segunda Division spagnola. il fuoriclasse argentino, che recentemente si è ritirato dalla nazionale ma che continua a giocare in MLS, possiede già il club spagnolo Cornellà, che milita però nelle divisioni inferiori

Secondo la stampa spagnola Lionel Messi avrebbe raggiunto un accordo preliminare per l'acquisizione del club spagnolo Eldense, che milita nella Segunda Division, la serie B spagnola. Squadra che ha iniziato male la sua stagione raccogliendo solo 2 pareggi nelle prime 4 partite tanto da arrivare ad esonerare l'allenatore Claudio Barragan all'inizio di questa settimana. L'argentino ha concordato con i proprietari attuali l'acquisto del 100% del club e diventerà l'unico proprietario della squadra della zona di Alicante. L'accordo potrebbe essere completato ufficialmente nei prossimi giorni una volta terminate le procedure legali e contrattuali finali. L'Eldense appartiene a un gruppo di investimento internazionale guidato dall'imprenditore colombiano Juan Carlos Trujillo, che ha comprato il club da Pascual Perez nell'ottobre 2025. L'operazione è attualmente in attesa dell'approvazione del Consiglio Nazionale dello Sport spagnolo (CSD). All'inizio di aprile del 2026, Messi aveva già completato l'acquisizione del Cornellà, una squadra con sede a Baix Llobregat, in Catalogna, che attualmente milita nella quinta divisione spagnola. Inoltre, l'attaccante è stato  anche comproprietario della squadra di calcio uruguaiana Deportivo LSM insieme al suo compagno di squadra Luis Suarez.

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