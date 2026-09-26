Mohamed Salah non giocherà contro il Sud Sudan nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027. Nessun infortunio o problema fisico: l'Egitto ha deciso non convocarlo perché la partita di Juba si giocherà su un campo in erba artificiale. Una scelta concordata con il giocatore "per tutelarlo". Salah non è nemmeno partito con la squadra per il Sud Sudan

Mohamed Salah salterà la trasferta dell'Egitto contro il Sud Sudan in programma il prossimo 29 settembre e valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027. Il motivo dell'assenza è piuttosto particolare: il terreno di gioco. La partita si disputerà su un campo in erba artificiale e lo staff , in accordo con il giocatore del Trabzonspor, ha preferito preservare il giocatore che non ha viaggiato con il resto della squadra verso il Sud Sudan. La decisione, come comunicato dal club, era stata presa già prima dello 0-0 contro l'Angola. "Lo staff tecnico ha deciso di far riposare Mohamed Salah a causa della superficie di gioco", ha spiegato la Federazione egiziana, precisando che la scelta è stata concordata con il giocatore "per tutelarlo".