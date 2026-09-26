Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Zanetti: "A Napoli per i 25 anni della Fondazione Pupi, nel segno di Maradona". VIDEO

fondazione pupi

La leggenda dell'Inter parla a Sky prima della serata benefica a Napoli: "La sede della nostra fondazione si trova a Villa Fiorito, nel quartiere di Lanus dove è nato Diego. Ci sarà un tributo molto emozionante di Federico Buffa". Guarda il VIDEO con l'intervista completa

90-10, "FRANCESCO TOTTI: IL CUCCHIAIO DEL RE"

"Una Serata di Stelle per Pupi". Sabato sera a Napoli è in programma una parata di campioni per celebrate i 25 anni dalla nascita di Fondazione Pupi, l'organizzazione benefica fondata da Javier Zanetti e dalla moglie Paula per proteggere i bambini poveri ed emarginati in Argentina. "Festeggiare venticinque anni della Fondazione Pupi è un grande traguardo per noi", commenta la leggenda dell'Inter a Sky. "Tra Napoli e l'Argentina c'è un legame fortissimo, soprattutto perché la sede della nostra fondazione si trova a Villa Fiorito, nel quartiere di Lanus dove è nato Diego Maradona. Speriamo davvero che la serata sia una grande festa". I 25 anni della fondazione coincidono inoltre con i 40 dalla vittoria dell'Argentina nel Mondiale 1986, dove Maradona fu protagonista: "Credo che Diego abbia compiuto una vera magia segnando il gol più bello di tutta la storia dei Mondiali", continua Zanetti. "Ci sarà un tributo molto emozionante di Federico Buffa e tante persone che hanno fatto la storia insieme a Diego durante le loro carriere. Per noi è fondamentale che facciano parte di questa iniziativa: la solidarietà e la sensibilità verso le persone che hanno più bisogno per me sono molto importanti".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Zanetti: "Fondazione Pupi a Napoli per Maradona"

fondazione pupi

La leggenda dell'Inter parla a Sky prima della serata benefica a Napoli: "La sede della nostra...

Osvaldo operato al polmone, è in terapia intensiva

dall'argentina

Secondo quanto riporta il Clarin, Daniel Osvaldo sarebbe ricoverato in terapia intensiva, con...

90-10, "Francesco Totti: Il cucchiaio del Re"

il compleanno

Il 27 settembre Francesco Totti compie 50 anni e Sky Sport ne celebra il colpo che più lo ha...

Inter, progetto di bilancio in utile di 22,7 mln

Serie A

Si tratta del secondo utile consecutivo, i ricavi sono il secondo migliore risultato nella storia...

McTominay si allena in palestra dopo operazione

napoli

Il centrocampista scozzese - tornato in Italia mercoledì dopo l'intervento di ablazione dello...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE