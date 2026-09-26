Zanetti: "A Napoli per i 25 anni della Fondazione Pupi, nel segno di Maradona". VIDEO

"Una Serata di Stelle per Pupi". Sabato sera a Napoli è in programma una parata di campioni per celebrate i 25 anni dalla nascita di Fondazione Pupi, l'organizzazione benefica fondata da Javier Zanetti e dalla moglie Paula per proteggere i bambini poveri ed emarginati in Argentina. "Festeggiare venticinque anni della Fondazione Pupi è un grande traguardo per noi", commenta la leggenda dell'Inter a Sky. "Tra Napoli e l'Argentina c'è un legame fortissimo, soprattutto perché la sede della nostra fondazione si trova a Villa Fiorito, nel quartiere di Lanus dove è nato Diego Maradona. Speriamo davvero che la serata sia una grande festa". I 25 anni della fondazione coincidono inoltre con i 40 dalla vittoria dell'Argentina nel Mondiale 1986, dove Maradona fu protagonista: "Credo che Diego abbia compiuto una vera magia segnando il gol più bello di tutta la storia dei Mondiali", continua Zanetti. "Ci sarà un tributo molto emozionante di Federico Buffa e tante persone che hanno fatto la storia insieme a Diego durante le loro carriere. Per noi è fondamentale che facciano parte di questa iniziativa: la solidarietà e la sensibilità verso le persone che hanno più bisogno per me sono molto importanti".