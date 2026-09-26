Juventus, torna Neto: atteso domenica in Italia per le visite mediche

Il portiere brasiliano è atteso a Torino nella giornata di domenica per le visite mediche e la firma sul contratto. Per Neto si tratta di un ritorno in bianconero: aveva già vestito la maglia della Juventus per due stagioni, dall'estate 2015 all'estate 2017
La Juventus ha definito il ritorno a Torino di Norberto Neto. Il portiere brasiliano è atteso in Italia nella giornata di domenica 27 settembre per le visite mediche di rito al J Medical, seguiranno poi le firme sul suo nuovo contratto con i bianconeri. La società è dovuta correre ai ripari dopo il grave infortunio di Kamil Grabara, che in allenamento ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il polacco si è già sottoposto a un intervento chirurgico, perfettamente riuscito.
Approfondimento
L'energia della Juve arriva dall' 'altro mercato'
Già due stagioni con la Juventus per Neto
Per Neto si tratta di un ritorno alla Juventus. Il portiere brasiliano, classe 1989, era arrivato a Torino nell'estate del 2015 dalla Fiorentina. Nelle due stagioni in bianconero ha ricoperto il ruolo di vice Buffon, collezionando 22 presenze e vincendo due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo aver lasciato la Juventus ha giocato con Valencia, Barcellona, Bournemouth e Arsenal. È svincolato dalla fine della sua esperienza al Botafogo.