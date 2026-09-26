Juventus, torna Neto: atteso domenica in Italia per le visite mediche

Il portiere brasiliano è atteso a Torino nella giornata di domenica per le visite mediche e la firma sul contratto. Per Neto si tratta di un ritorno in bianconero: aveva già vestito la maglia della Juventus per due stagioni, dall'estate 2015 all'estate 2017

La Juventus ha definito il ritorno a Torino di Norberto Neto . Il portiere brasiliano è atteso in Italia nella giornata di domenica 27 settembre per le visite mediche di rito al J Medical, seguiranno poi le firme sul suo nuovo contratto con i bianconeri. La società è dovuta correre ai ripari dopo il grave infortunio di Kamil Grabara , che in allenamento ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il polacco si è già sottoposto a un intervento chirurgico, perfettamente riuscito.

Già due stagioni con la Juventus per Neto

Per Neto si tratta di un ritorno alla Juventus. Il portiere brasiliano, classe 1989, era arrivato a Torino nell'estate del 2015 dalla Fiorentina. Nelle due stagioni in bianconero ha ricoperto il ruolo di vice Buffon, collezionando 22 presenze e vincendo due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo aver lasciato la Juventus ha giocato con Valencia, Barcellona, Bournemouth e Arsenal. È svincolato dalla fine della sua esperienza al Botafogo.