Secondo quanto riporta il Clarin, Daniel Osvaldo sarebbe ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata, all'ospedale di Llavallol, in Argentina, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per un versamento pleurico. L'ex calciatore di Roma, Juve, Inter e Nazionale italiana sarebbe ricoverato da giovedì dopo giorni di forte malessere seguiti da un'operazione d'urgenza. Le informazioni non sono state confermate dall'ospedale

Daniel Osvaldo sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico per un versamento pleurico, nell'ospedale pubblico in Argentina, a Llavallol: lo riporta il quotidiano argentino Clarin. L'ex calciatore di Roma, Juve, Inter e Nazionale italiana sarebbe ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Osvaldo sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere e successivamente si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo quanto riportano i media argentini, l'ex attaccante avrebbe subito un versamento pleurico destro con presenza di liquido e pus, con interessamento di uno dei polmoni. L'informazione non è stata confermata dall'ospedale. Negli ultimi anni Osvaldo aveva parlato pubblicamente dei momenti difficili della sua vita personale, tra la dipendenza e la depressione, per cui si era sottoposto a cure psichiatriche.