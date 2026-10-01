Rodrigo Mora si inventa un gol bellissimo nel match tra Portogallo e Gibilterra, valido per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21. Il romanista sblocca la partita con una rovesciata degna del suo connazionale Cristiano Ronaldo dal limite dell'area, che beffa il portiere avversario e porta in vantaggio il Portogallo, che vincerà 4-0. Mora non poteva trovare un modo più bello per segnare il suo quinto gol in queste qualificazioni per gli Europei Under 21. Guarda il VIDEO

Rodrigo Mora veste i panni di Cristiano Ronaldo, proprio mentre CR7 lasciava il ritiro della nazionale . Il romanista, arrivato in Italia quest’estate dal Porto per 25 milioni di euro, ha sbloccato la partita vinta dall'Under 21 portoghese per 4-0 contro Gibilterra (valida per le qualificazioni all’Europeo Under 21) con una rovesciata da manuale dal limite dell’area (incredibilmente simile a quella fatta da CR7 alla Juventus nei quarti di finale di Champions League 2018). Dopo aver anticipato un difensore, Mora si è coordinato alla perfezione e si è esibito in una acrobazia perfetta , dando al pallone una traiettoria imprendibile per il portiere avversario.

Mora, i numeri con il Portogallo e la Roma

Per Mora si tratta del quinto gol nelle qualificazioni europee Under 21 e del diciottesimo con il Portogallo in tutte le categorie. Il 19enne è uno dei leader dell’Under 21 del Ct Luis Freire, ma deve ancora fare il suo esordio con la nazionale maggiore (pur essendo stato convocato per le Final Four di Nations League del 2025, senza però mai scendere in campo). Mora è al secondo gol stagionale, dopo quello segnato in maglia giallorossa contro il Lecce. Anche in quel caso, curiosamente, la partita finì 4-0 per la squadra di Mora, che dà spettacolo in Nazionale e promette di fare altrettanto con la Roma.