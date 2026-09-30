Secondo quanto riportato da A Bola, Cristiano Ronaldo ha saltato il terzo allenamento consecutivo con il Portogallo. Poco prima, Jorge Jesus aveva provato in conferenza stampa a chiudere il caso spiegando che tutto rientrava in un piano concordato con CR7: "Gli avevo detto che non avrebbe giocato né contro la Norvegia né contro la Danimarca". Ma a quanto pare la situazione non sembra risolta...

Cristiano Ronaldo ha saltato anche l'allenamento di mercoledì 30 settembre con il Portogallo , il terzo consecutivo. Secondo quanto riportato dal portale portoghese A Bola, l'attaccante dell'Al-Nassr ha lasciato il Parken di Copenaghen a bordo di un van della Federazione pochi minuti prima dell'inizio della seduta. Un nuovo episodio del caso che è scoppiato in questi giorni. Tutto è iniziato con Ronaldo che era rimasto in panchina nella sfida vinta contro la Norvegia e al termine della partita era rientrato negli spogliatoi senza fermarsi a festeggiare con la squadra. Poi il mancato allenamento in gruppo in Danimarca e adesso, dopo le parole del Ct Jorge Jesus, l'ennesima seduta saltata.

Jorge Jesus: "Gli avevo detto che non avrebbe giocato contro Danimarca e Norvegia"

Jorge Jesus aveva provato a ridimensionare il caso in conferenza stampa spiegando che che la gestione di Ronaldo era stata concordata in anticipo: "Gli avevo detto che non avrebbe giocato né contro la Norvegia né contro la Danimarca. Non si è rifiutato di allenarsi. Ha fatto lavoro in palestra e oggi tornerà ad allenarsi". Poi ha ribadito con forza le gerarchie: "Sono io l'allenatore. Nessun giocatore cambierà le mie idee". Il Ct ha infine ammesso la frustrazione di Ronaldo per essere rimasto in panchina contro la Norvegia dopo il riscaldamento a bordocampo: "Qualsiasi giocatore non sarebbe stato contento". Resta da capire se verrà utilizzato domenica 4 agosto, nel match contro la Norvegia, in programma alle 20:45 e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.