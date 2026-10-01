Le partite di oggi di Nations League

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Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky

guida tv

Su Sky e in streaming su NOW, continuano le sfide internazionali. Giovedì 1^ ottobre alle 18.00 Azerbaijan-Liechtenstein apre la terza giornata del torneo su Sky Sport Calcio, mentre alle 20.45 sarà il momento di Danimarca-Portogallo, su Sky Sport Uno, e Germania-Serbia su Sky Sport Arena. Su Diretta Gol - Sky Sport Calcio - saranno 5 gli incontri: Grecia-Olanda, Israele-Kosovo, Malta-Gibilterra, Repubblica d’Irlanda-Austria e Galles-Norvegia. Tutti gli appuntamenti di oggi

Nations League, la programmazione su Sky e NOW

Giovedì 1^ ottobre

  • ore 18.00: AZERBAIJAN-LIECHTENSTEIN su Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabrizio Redaelli
  • Dalle 20.00 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Mario Giunta, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino e Niccolò Omini
  • ore 20.45: DANIMARCA-PORTOGALLO su Sky Sport Uno. Telecronaca Massimo Marianella
  • ore 20.45: GERMANIA-SERBIA su Sky Sport Arena. Telecronaca Antonio Nucera
  • ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

                                GRECIA-OLANDA

                                ISRAELE-KOSOVO

                                MALTA-GIBILTERRA

                                REPUBBLICA D’IRLANDA-AUSTRIA

                                GALLES-NORVEGIA

  • ore 02.00: ARGENTINA-BOLIVIA su Sky Sport Uno. Telecronaca Federico Zanon

 

 

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