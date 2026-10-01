Le partite di oggi di Nations League

Su Sky e in streaming su NOW, continuano le sfide internazionali. Giovedì 1^ ottobre alle 18.00 Azerbaijan-Liechtenstein apre la terza giornata del torneo su Sky Sport Calcio, mentre alle 20.45 sarà il momento di Danimarca-Portogallo, su Sky Sport Uno, e Germania-Serbia su Sky Sport Arena. Su Diretta Gol - Sky Sport Calcio - saranno 5 gli incontri: Grecia-Olanda, Israele-Kosovo, Malta-Gibilterra, Repubblica d’Irlanda-Austria e Galles-Norvegia. Tutti gli appuntamenti di oggi