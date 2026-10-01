L'Argentina ha battuto 4-0 in amichevole la Bolivia a Cordoba con gol di Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero e José Manuel López. Era la prima uscita per l'albiceleste dopo la finale del Mondiale persa contro la Spagna e la prima dell'era 'post Messi' (Leo darà l'addio ufficiale alla nazionale il prossimo 6 ottobre in un'amichevole contro il Burkina Faso che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport).

Aspettando la gara d’addio di Messi (nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW ), l’Argentina ha iniziato nel migliore dei modi l’era post Messi vincendo 4-0 contro la Bolivia nello stadio Kempes di Cordoba .

Il primo gol della serata ha portato la firma di Lautaro Martinez : il capitano interista, grande escluso nella finale del Mondiale persa contro la Spagna, ha brillato in coppia con Julián Alvarez e ha agganciato Aguero sul podio dei marcatori all-time dell'Albiceleste. La nuova Argentina riparte da loro in un 4-4-2 che a tratti si trasformava in 4-2-3-1 con Alvarez alle spalle di Lautaro.

Molto positiva anche la prova di Nico Paz : Scaloni non ha voluto affidargli la 10 di Messi per non caricarlo di ulteriore pressione, ma è chiaro che la rifondazione argentina passerà inevitabilmente dai piedi del fantasista del Como. Che nella serata di Cordoba ha regalato il gol più bello, un delizioso pallonetto che riassume tutto il suo talento.

L'Argentina è ripartita con una vittoria alla prima uscita dopo il Mondiale, battendo 4-0 la Bolivia in amichevole. È stata la prima partita dell'era 'post Messi', anche se il fuoriclasse argentino darà l'addio ufficiale alla nazionale nella notte italiana tra il 6 e il 7 ottobre contro il Benin (in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW). Ma quali sono state le scelte di Scaloni? Dalla coppia Lautaro-Alvarez a Nico Paz titolare: di seguito tutte le decisioni VIDEO. I GOL DI LAUTARO E NICO PAZ

Il tabellino

Franco Mastantuono è entrato a inizio secondo tempo (assieme al romanista Balerdi) e ha offerto anche lui un’ottima prestazione, mentre Romero ha esordito da capitano e ha festeggiato davanti al pubblico di casa con un bel colpo di testa che ha siglato il 3-0. Prima in albiceleste per Valentin Gomez, Leonel Flores, Santiago Simon e Equi Fernandez (complessivamente diventano 70 i giocatori fatti debuttare da Scaloni)

Reti: 19' Lautaro Martinez (A), 29' Nico Paz (A), 54' Cristian Romero (A), 86' José Manuel Lopez (A).

Argentina (4-4-2): E. Martínez; A. Giay (74' S. Simon), C. Romero (55' L. Balerdi), L. Martinez (80' L. Flores), R. Vega; E. Palacios (80' V. Gomez), A. Mac Allister (73' Enzo Fernandez), Nico Paz (56' F. Mastantuono), G. Prestianni (55' V. Barco); J. Alvarez, Lautaro Martinez (74' J. M. López). A disposizione: J. Musso, G. Rulli, E. Fernandez, N. Gonzalez, G. Simeone, M. Soulé, S. Castro, F. Medina. Allenatore: Lionel Scaloni.

Bolivia (3-5-2): G. Viscarra; Y. Rocha, M. Torrez, E. Morales; R. Fernandez (82' D. Medina), D. Arroyo (42' L. Viviani), R. Matheus (71' O. Lopez Raslan), H. Cuellar (82' R. Lima), J. Jesus (82' L. Haquin); R. Vaca (45' J. A. Flores), M. Terceros (82' J. Martinez). A disposizione: R. Banegas, G. Govea, G. Villamíl, C. Melgar, G. Centella, F. Nava, C. Medina Rodriguez. Allenatore: Oscar Villegas.