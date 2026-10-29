 Brasile, i convocati di Ancelotti: ci sono anche Carlos Augusto e Perri | Sky Sport
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Brasile, i convocati di Ancelotti: ci sono anche Carlos Augusto e Perri

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Sono stati resi noti i 26 calciatori selezionati da Carlo Ancelotti con cui il Brasile affronterà in amichevole il Giappone il 14 novembre e Singapore il 17 novembre. Dalla Serie A, oltre a Wesley Ancelotti chiama Lucas Perri, portiere del Torino (già convocato in passato, ma deve ancora esordire con la sua nazionale), e Carlos Augusto, difensore dell'Inter, che torna a vestire la maglia verdeoro dopo oltre un anno. Di seguito, la lista completa dei convocati

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