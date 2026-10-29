Brasile, i convocati di Ancelotti: ci sono anche Carlos Augusto e Perri
Sono stati resi noti i 26 calciatori selezionati da Carlo Ancelotti con cui il Brasile affronterà in amichevole il Giappone il 14 novembre e Singapore il 17 novembre. Dalla Serie A, oltre a Wesley Ancelotti chiama Lucas Perri, portiere del Torino (già convocato in passato, ma deve ancora esordire con la sua nazionale), e Carlos Augusto, difensore dell'Inter, che torna a vestire la maglia verdeoro dopo oltre un anno. Di seguito, la lista completa dei convocati
- BENTO (Al Nassr)
- LUCAS PERRI (Torino)
- PEDRO MORISCO (Coritiba)
- ARTHUR DIAS (Athletico Paranaense)
- CARLOS AUGUSTO (Inter)
- DOUGLAS SANTOS (Zenit San Pietroburgo
- GABRIEL MAGALHAES (Arsenal)
- JAIR CUNHA (Nottingham Forest)
- JONATHAN JESUS (Cruzeiro)
- VANDERSON (Monaco)
- VITOR REIS (Manchester City)
- WESLEY (Roma)
- ANDRÈ LUIZ (Sporting Kansas City)
- ANDREY SANTOS (Manchester United)
- BRUNO GUIMARAES (Arsenal)
- DANILO SANTOS (Botafogo)
- GABRIEL BONTEMPO (Santos)
- JOAO GOMES (Aston Villa)
- MARLON GOMES (Shakhtar Donetsk)
- ALISSON SANTANA (Shakhtar Donetsk)
- ALLAN (Manchester City)
- ENDRICK (Real Madrid)
- ESTEVAO (Chelsea)
- RAPHINHA (Barcellona)
- RAYAN (Bournemouth)
- VINICIUS JR. (Real Madrid)