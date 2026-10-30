L’ex milanista ha trovato finalmente la prima gioia: contro il Konyaspor Leao si è procurato un rigore al termine di un’azione caratterizzata da una delle sue famose discese sulla fascia. L’ex Napoli Osimhen, rigorista del Galatasaray, gli ha lasciato calciare il tiro dal dischetto e Rafa non ha sbagliato. Esultanza alla Leao, con la classica ‘surfata’

Al nono tentativo, è arrivata la prima gioia . Rafael Leao si è finalmente sbloccato . Prima rete con la maglia del Galatasaray dell’ ex attaccante del Milan , che nelle prime otto partite giocate con il club turco (sei in campionato e due in Champions: un assist nel match contro il Barcellona) non era fin qui riuscito a segnare. C’è riuscito alla decima giornata della Super Lig, contro il Konyaspor . Leao ha realizzato l’ultima rete, su rigore, nel 4-0 del Gala , che già si era portato avanti con Osimhen, Akgun e Batrakov.

Leao, discesa sulla fascia e gol su rigore

Rafa, partito titolare e in campo per tutti i novanta minuti, si è preso la prima soddisfazione al minuto 55. Partito dalla trequarti, il portoghese si è involato sulla fascia sinistra, in una delle sue classiche discese in velocità e quando è arrivato nei pressi dell’area piccola è stato atterrato da un difensore. Dopo la revisione Var, l’arbitro ha concesso il rigore al Galatasaray: il rigorista designato della squadra, Osimhen, ha lasciato calciare Leao, che non si è fatto sfuggire l’occasione mettendo la palla sotto l’incrocio, alla destra del portiere avversario. Poi la tipica esultanza di Rafa: braccia larghe, bacio verso alla telecamera e ‘surfata’. Leao, ceduto dal Milan per 43 milioni più bonus, è tornato. Finalmente.