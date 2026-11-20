Italia-Giamaica U17 1-0, risultato in diretta LIVE della partita del Mondiale
Al debutto al Mondiale Under 17 in Qatar, gli Azzurrini la sbloccano subito con Croci. Chance anche per Perillo e Landi. Già campione d'Europa in carica e terza nell'ultimo Mondiale di categoria, l'Italia tornerà in campo lunedì alle 15.30 contro la Costa d'Avorio
MONDIALI U17: CLASSIFICHE - I CONVOCATI DELL'ITALIA
ITALIA U17-GIAMAICA U17 1-0 LIVE
7' Croci
ITALIA U17 (4-3-3): Galliera; Bonifazi, Donato, Diallo, Albini; Gasparello, Okon, Giammattei; Landi, Perillo, Croci. Ct Franceschini
GIAMAICA U17 (4-4-2): White; Robinson, Henry, Edwards, Bennett; Burgher, McCarthy, K. Brown, Lyle; K. Brown, Nolan. Ct Downswell
14' - Ci prova anche Landi! Altro intervento grezzo ma efficace di White!
14' - Perillo! Insiste l'Italia: White si salva col corpo!
13' - Perillo e Landi combinano in area, poi una deviazione facilita la parata di White
Ha segnato Croci! Italia-Giamaica 1-0
7' - Al primo affondo gli Azzurrini lasciano il segno e puniscono una sbilanciatissima Giamaica. Gasparello premia la corsa di Landi che scappa in campo aperto e calcia da posizione defilata: White si oppone, ma sulla ribattuta Croci è libero di trovare il tap-in del vantaggio!
5' - Subito un giallo per Albini, che ostacola fallosamente la ripartenza di Brown
4' - Gasparello! Dagli sviluppi del corner da lui stesso battuto, il centrocampista dell'Atalanta trova solo l'esterno della rete
3' - Pasticcia White, portiere giamaicano che sbaglia il tempo dell'uscita. Alla fine Brown concede un corner agli Azzurrini per evitare guai
1' - Bastano una cinquantina di secondi a Perillo per trovare lo spazio per calciare in porta, ma c'era un suo fuorigioco iniziale
Il saluto tra i capitani Diallo e Nolan: tutto è pronto, inizia ora il Mondiale Under 17 dell'Italia!
Grande entusiasmo per i nostri Azzurrini! Ora l'inno giamaicano...
Ora gli inni nazionali: si parte con quello italiano!
Ingresso in campo delle squadre a Doha insieme all'arbitro, l'argentino Sebastian Zunino
L'albo d'oro dei Mondiali U17
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Mondiali U17, il calendario completo
- 19-27 novembre: fase a gironi
- 30 novembre-1 dicembre: sedicesimi di finale
- 3-4 dicembre: ottavi di finale
- 7 dicembre: quarti di finale
- 10 dicembre: semifinali
- 13 dicembre, ore 13.30: finale 3°/4° posto
- 13 dicembre, ore 17: finale 1°/2° posto
Il calendario dell'Italia al Mondiale U17
Di seguito gli impegni degli Azzurrini nel gruppo E:
- Venerdì 20 novembre, ore 16: Italia-Giamaica
- Lunedì 23 novembre, ore 15.30: Italia-Costa d'Avorio
- Giovedì 26 novembre, ore 15: Italia-Uzbekistan
Mondiali U17, alla scoperta dell'Italia
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Le scelte di Franceschini
La prima versione degli Azzurrini al Mondiale di categoria vede Perillo come centravanti affiancato da Landi e Croci. In regia c'è Okon, centrocampo completato da Gasparello e Giammattei. Il portiere titolare è Galliera: davanti a lui la coppia Donato-Diallo con Bonifazi e Albini sugli esterni
Formazioni ufficiali
- ITALIA U17 (4-3-3): Galliera; Bonifazi, Donato, Diallo, Albini; Gasparello, Okon, Giammattei; Landi, Perillo, Croci. Ct Franceschini
- GIAMAICA U17 (4-4-2): White; Robinson, Henry, Edwards, Bennett; Burgher, McCarthy, K. Brown, Lyle; K. Brown, Nolan. Ct Downswell
Inizia il Mondiale Under 17 dell'Italia. Azzurrini in campo alle ore 16 ad Al-Rayyan contro la Giamaica, primo impegno nel gruppo E al quale seguiranno le sfide contro Costa d'Avorio (lunedì 23 novembre) e Uzbekistan (giovedì 26 novembre)