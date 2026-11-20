Il serbo, in anticipo sui tempi, è tornato in gruppo. Se Stankovic sta meglio, Zielinski invece ha accusato un fastidio al piede con la Polonia e per precauzione ha lavorato a parte: sabato si decide se ci sarà per la sfida di domenica con l’Atalanta. Qualche dubbio a centrocampo: Barella e Calhanoglu in vantaggio, si giocano un posto Sucic, Mkhitaryan, Stankovic e da capire Zielinski. A destra Spence avanti su Diouf. Nel VIDEO le news con Matteo Barzaghi

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