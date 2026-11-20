Gennaro Gattuso si gode il momento. Il primo posto in classifica ha fatto vivere alla Lazio e ai suoi tifosi una sosta piena di sorrisi. Adesso il campionato mette davanti una partita contro il Lecce, dal pronostico favorevole, ma l'allenatore richiama i suoi all'attenzione: "L'importante è non sbagliare a livello di atteggiamento, se gli altri saranno più bravi di noi gli stringeremo la mano. Non dobbiamo dimenticare cosa ci ha portato fino qui e da dove siamo partiti. Noi dobbiamo vivere alla giornata e vedremo dove si può arrivare, i ragionamenti sulla classifica si potranno fare nelle ultime 7 o 8 giornate". Le notizie dal campo portano al recupero di Frattesi mentre la situazione degli altri indisponibili è chiara: "Frattesi è disponibile, Zaccagni da 5 o 6 giorni lavora in campo, Nuno Tavares ha iniziato la riabilitazione in piscina con Sutalo e Marusic ha avuto una piccola ricaduta mentre Cataldi non si è allenato ieri ma nulla di grave. Gudmundsson è recuperato, quando sta bene è un giocatore di altissimo livello e ci può dare una grande mano".

Approfondimento Qualcosa sembra essere cambiato nella Lazio