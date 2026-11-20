Lazio-Lecce, Gattuso: "Frattesi sta bene, la classifica conta le ultime 7/8 giornate"lazio
Vigilia di Lazio-Lecce per Gennaro Gattuso che non pensa alla classifica e fa la conta con gli infortunati: "Frattesi ha recuperato, Zaccagni migliora mentre Sutalo e Tavares hanno bisogno di tempo. Noi dobbiamo vivere alla giornata e vedremo dove si può arrivare, i ragionamenti sulla classifica si potranno fare nelle ultime 7 o 8 giornate"
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Gennaro Gattuso si gode il momento. Il primo posto in classifica ha fatto vivere alla Lazio e ai suoi tifosi una sosta piena di sorrisi. Adesso il campionato mette davanti una partita contro il Lecce, dal pronostico favorevole, ma l'allenatore richiama i suoi all'attenzione: "L'importante è non sbagliare a livello di atteggiamento, se gli altri saranno più bravi di noi gli stringeremo la mano. Non dobbiamo dimenticare cosa ci ha portato fino qui e da dove siamo partiti. Noi dobbiamo vivere alla giornata e vedremo dove si può arrivare, i ragionamenti sulla classifica si potranno fare nelle ultime 7 o 8 giornate". Le notizie dal campo portano al recupero di Frattesi mentre la situazione degli altri indisponibili è chiara: "Frattesi è disponibile, Zaccagni da 5 o 6 giorni lavora in campo, Nuno Tavares ha iniziato la riabilitazione in piscina con Sutalo e Marusic ha avuto una piccola ricaduta mentre Cataldi non si è allenato ieri ma nulla di grave. Gudmundsson è recuperato, quando sta bene è un giocatore di altissimo livello e ci può dare una grande mano".
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Gattuso: "Lecce pericoloso sui calci piazzati"
Gattuso ha poi parlato del prossimo avversario mettendo in guardia i suoi: "E' una squadra solida e allenata bene, insidiosa sui calci piazzati; bisognerà prenderla con le pinze. Serviranno mentalità, voglia di stare in campo e di giocare a ritmi elevati. Sarà difficile". A chi gli ha chiesto del proprio futuro ha ammesso: "A me piace fare il gitano, la mia crescita viene anche dai giri che ho fatto. Qui mi trovo a mio agio e spero di rimanerci a lungo. Difficilmente puoi trovare posti dove si può lavorare come stiamo lavorando io e il mio staff"