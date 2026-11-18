Ufficiali le designazioni della 12^giornata di serie A che si giocherà da sabato 21 a lunedì 23 novembre. Maresca dirigerà la sfida fra Atalanta e Inter mentre Sozza è stato designato per Parma-Roma. Rapuano sarà l'arbitro di Napoli-Torino, in diretta Sky sabato sera alle 20.45. Pairetto dirigerà Milan-Frosinone, domenica 22 alle 18 su Sky, mentre a Doveri è stata affidata Monza-Fiorentina di lunedì 23 alle 20.45. Ecco tutte le designazioni complete
COMO–CAGLIARI Sabato 21 novembre ore 15
CALZAVARA
BINDONI – GENTILE
IV: ZUFFERLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINI
LAZIO–LECCE ore 15
MARCENARO
BIFFI – REGATTIERI
IV: COLLU
VAR: MAGGIONI
AVAR: GHERSINI
PARMA–ROMA ore 18
SOZZA
DI GIOIA – POLITI
IV: SACCHI J.L.
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
NAPOLI–TORINO ore 20.45
RAPUANO
PERETTI – MONDIN
IV: DI BELLO
VAR: CAMPLONE
AVAR: VOLPI
JUVENTUS–VENEZIA Domenica 22 novembre ore 12.30
ARENA
CECCONI – MINIUTTI
IV: MASSA
VAR: GHERSINI
AVAR: MAZZOLENI
BOLOGNA–UDINESE ore 15.
MARINELLI
BERTI – LAURI
IV: AYROLDI
VAR: SANTORO
AVAR: PATERNA
SASSUOLO–GENOA ore 15
FERRIERI CAPUTI
PERROTTI – ZINGARELLI
IV: MARIANI
VAR: MARINI
AVAR: AURELIANO
MILAN–FROSINONE ore 18
PAIRETTO
PALERMO – LAUDATO
IV: CHIFFI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
ATALANTA–INTER ore 20.45
MARESCA
ROSSI M. - MASTRODONATO
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
MONZA–FIORENTINA Lunedì 23 novembre ore 20.45
DOVERI
MONACO – EL FILALI
IV: BONACINA
VAR: VOLPI
AVAR: MARINI