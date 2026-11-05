La situazione è cambiata dopo il Mondiale 2026. Dopo l'eliminazione contro la Spagna agli ottavi, Roberto Martínez ha lasciato la panchina e al suo posto è arrivato Jorge Jesus, che conosceva già Ronaldo per averlo allenato all'Al-Nassr. Il 23 settembre CR7 spiegò pubblicamente di aver parlato con Jesus e con il presidente federale Pedro Proença, aggiungendo che avrebbe continuato finché avesse sentito di poter essere utile:

Il caso Norvegia

Il punto di rottura è arrivato poco dopo. Secondo la ricostruzione fornita dallo stesso Ronaldo, Jesus aveva concordato con lui un piano preciso di gestione fisica e gli aveva successivamente comunicato che contro la Norvegia avrebbe disputato circa 30 minuti. Ronaldo iniziò a scaldarsi dopo l'intervallo, ma non entrò mai. Il Portogallo vinse 2-1. Ronaldo accusò apertamente Jesus di non aver rispettato l'accordo

Il secondo scontro

Dopo la partita ci fu un incontro per chiarire la situazione. Ronaldo però poi sostenne che le successive dichiarazioni pubbliche del ct non corrispondessero a quanto concordato privatamente. Lasciò il ritiro della nazionale a Copenaghen, alla vigilia della partita contro la Danimarca, il 30 settembre.

Le scuse di CR7

Nella lunga spiegazione pubblicata successivamente, Ronaldo ha comunque riconosciuto di aver sbagliato ad abbandonare il ritiro e si è scusato con i compagni. La Federazione portoghese aveva aperto un procedimento disciplinare e lo aveva sospeso in via cautelare.

La pre-convoczione di novembre

Ronaldo era stato inserito nella pre-lista del Portogallo per le partite di Nations League di novembre contro Danimarca e Galles. La lista definitiva è prevista per domani 6 novembre. Poche ore prima dunque è arrivata la decisione di CR7