Pep Guardiola ha parlato della proposta ricevuta (e rifiutata) lo scorso luglio per allenare la Nazionale italiana: "È stato un onore che abbiano pensato a me, voglio un bene infinito a Maldini e a Leonardo, mi sono vergognato a dire di no all'Italia, ma sentivo il bisogno di fermarmi. Se mi avessero chiamato due anni prima, probabilmente avrei accettato". Il paragone su Messi: "Leo mi ricorda Michael Jordan: non era lì per fare amicizia, ma per diventare il migliore" GUARDIOLA DICE DI NO ANCHE AGLI STATI UNITI

Lo scorso luglio, prima del mancato arrivo di Andrea Pirlo e dell'approdo di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia, c’è stato un momento in cui tutti i tifosi azzurri sembravano sospesi a metà tra sogno e realtà. Un sogno di mezza estate, potremmo definirlo. Un sogno dal quale ci siamo dovuti risvegliare, perché la proposta di allenare la Nazionale italiana è arrivata sul tavolo di Guardiola nel momento sbagliato, come ha spiegato lo stesso Pep in una lunga intervista concessa al canale ufficiale di Romario, suo ex compagno di squadra al Barcellona: "È la prima volta che ne parlo, ho avuto un dialogo con loro, è stato un onore che abbiano pensato a me per la panchina azzurra, voglio un bene infinito a Maldini e a Leonardo, mi sono vergognato a dire di no a una Nazionale come l'Italia e a un Paese come l'Italia, ma sentivo il bisogno di dovermi fermare. Se mi avessero chiamato due anni prima, probabilmente avrei accettato. Ma è successo in un momento in cui dovevo fermarmi, avevo bisogno di un po' di tempo per me stesso. Facevo l'allenatore da 18 anni, stavo a casa solo 3 giorni a settimana. È come quando, dopo che mangi spaghetti tutti i giorni, vuoi mangiare un po' di carne, tanto per cambiare".

"Brasile? Ancelotti è straordinario, gli serve un po' di tempo" Nel corso della lunga intervista Guardiola difende Ancelotti, nonostante l'eliminazione del Brasile agli ottavi di finale dell’ultima Coppa del Mondo (non accadeva da 36 anni), dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia di Haaland: "Quanti Mondiali ha giocato il Brasile nella sua storia? Sono più i Mondiali che avete perso rispetto a quelli che avete vinto – dice Pep rivolgendosi al brasiliano Romario –. Non è facile vincere, ogni Nazionale vuole vincere, anche la Spagna, la Germania, la Francia. Anche noi quando giocavamo non volevamo mai perdere, la stessa cosa avviene da allenatore… Io ho lavorato con i brasiliani sia come giocatore sia come allenatore, tutti dicono che non esiste una Nazionale e un Paese con più pressione al mondo rispetto al Brasile. La pressione è molto alta, ma a volte in questo gioco serve tempo. Non è che se arriva qui Ancelotti, oppure Guardiola, Klopp, Mourinho e cambia due cose in due giorni, improvvisamente il Brasile torna a vincere la Coppa del mondo. A volte serve un po' più di tempo, questa è l'unica domanda che devono farsi il presidente e l'allenatore: "Crediamo in quello che facciamo? Allora andiamo avanti". Bisogna concedere tempo... Io conosco un po' Ancelotti, l'ho affrontato molte volte, mi ha battuto milioni di volte, è una persona straordinaria e non dubiterò mai delle sue capacità. È arrivato in un Paese nuovo, con una cultura diversa, e a volte c’è bisogno di un po' più di tempo, spesso non c'è tempo per allenare i giocatori in Nazionale".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

"Messi mi ricorda Michael Jordan" Guardiola ha allenato Messi e ha vinto con lui al Barcellona. Pep ammette di non avere mai incontrato un altro calciatore come lui: "Non ho mai visto un giocatore come Leo, con quella capacità di fare gol e assist ogni tre giorni, con quella continuità. Lo faceva in partita, lo faceva anche in allenamento nelle partitelle... Io non ricordo che abbia mai perso una partitella in quattro anni di allenamenti. Aveva quella capacità competitiva, faceva davvero la differenza... Ho visto il documentario su Michael Jordan, 'The Last Dance', ecco Messi mi ricorda molto Jordan: non era lì per fare amicizia, era lì ma per vincere ed essere il migliore”. E alla domanda se esiste qualcuno che possa raggiungere le capacità di Messi tra 10 anni, Guardiola risponde così: "Ci sono molti giocatori bravi, ma non credo che nei prossimi 15-20 potremo vedere un giocatore con la stessa continuità di Messi ogni tre giorni in campo. Prima o poi arriva sempre qualcuno capace di battere il re, però mi sembra difficile che ci possa essere un calciatore capace di restare per tanti anni a quel livello di spettacolarità e di bellezza". Infine, a proposito di Messi e di Barcellona, esiste in questo momento un giocatore che Guardiola vorrebbe allenare? "Io credo che Lamine Yamal abbia qualcosa di diverso. Quel ragazzo ha qualcosa di diverso, anche lui vuole essere il migliore, anche lui è un grande giocatore".