Oggi, mercoledì 25 novembre, si scende in campo per la quinta giornata di Champions League. Inter e Stoccarda saranno in campo alle ore 21. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW , con ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

Da non perdere oggi alle 21 la quinta partita stagionale in Champions League dell'Inter impegnata questa sera in casa contro lo Stoccarda: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Niccolò Omini, Diretta Gol Paolo Ciarravano. Alle 18.45- su Sky Sport Uno e Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol. Dalle 18 appuntamento con Sky Calcio Show con Licia Virdis, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella. Dalle 20 e dalle 23 spazio a Sky Calcio Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Alessandro Florenzi. Da mezzanotte c'è After Party Show con Mario Giunta, Alessandro Florenzi, Gianluigi Bagnulo, Filippo Benincampi e Giorgia Cenni.

I numeri di Inter e Stoccarda

L'Inter e lo Stoccarda si affronteranno per la prima volta. I nerazzurri sono imbattuti nelle ultime tre gare contro squadre tedesche in Champions League (2V, 1N) e solo tra il 2002 e il 2004 hanno registrato una striscia più lunga, arrivando a quattro partite consecutive senza sconfitta contro formazioni della Bundesliga nella competizione (3V, 1N). Lo Stoccarda ha vinto solo una delle nove trasferte contro squadre italiane (2N, 6P), sebbene tale successo sia arrivato proprio nell'ultima gara giocata del genere in Champions League (1-0 contro la Juventus nell'ottobre 2024).

Tre delle quattro vittorie esterne ottenute da squadre tedesche in casa dell'Inter in Coppa dei Campioni/Champions League portano la firma del Bayern Monaco. Escludendo i bavaresi, le formazioni tedesche hanno vinto solo una volta su dieci incontri complessivi sul campo dei nerazzurri (2N, 7P), grazie al successo dello Schalke 04 nell'aprile 2011 (5-2). L'Inter ha vinto le ultime due partite di Champions League senza subire gol (1-0 contro lo Shakhtar Donetsk e 3-0 contro il Feyenoord), registrando più vittorie e più clean sheet di quanti ne avesse ottenuti nelle precedenti otto gare complessive nella competizione (uno per ciascun dato). Lo Stoccarda è rimasto imbattuto nelle prime tre partite di questa edizione di Champions League (2V, 1N), prima di perdere nell'ultimo turno contro il Galatasaray (2-0). I tedeschi non restano a secco di gol per due partite consecutive nella competizione dall'ottobre 2007 (contro Barcellona e Lione).