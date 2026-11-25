Oggi, mercoledì 25 novembre, si scende in campo per la quinta giornata di Champions League. Psg e Roma giocano alle 21.00. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

Da non perdere oggi alle 21 la quinta giornata di Champions League con Psg-Roma : i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Alle 18.45- su Sky Sport Uno e Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 251, appuntamento con Diretta Gol. Inoltre, mercoledì 25 ottobre, appuntamento con la Youth League: alle 16, su Sky Sport Calcio, l’incontro tra Psg U19 e Roma U20 , valido per la quinta giornata della “league phase”. Dalle 18 appuntamento con Sky Calcio Show con Licia Virdis, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella. Dalle 20 e dalle 23 spazio a Sky Calcio Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Alessandro Florenzi. Da mezzanotte c'è After Party Show con Mario Giunta, Alessandro Florenzi, Gianluigi Bagnulo, Filippo Benincampi e Giorgia Cenni.

I numeri di Psg e Roma

Il Paris Saint-Germain ha affrontato sette diverse avversarie italiane nelle competizioni europee, ma questo sarà il primo incontro in assoluto contro la Roma. La Roma ha vinto quattro delle sei partite disputate contro squadre francesi nelle principali competizioni europee (2P), vincendo entrambe le trasferte in Champions League (2-0 contro il Lione nel marzo 2007 e 3-1 contro il Bordeaux nell'ottobre 2008). Nelle prime quattro giornate di questa Champions League, la Roma è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio (8). Inoltre, dalla stagione 2019/20, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è l'allenatore con il maggior numero di sconfitte in Champions League in partite in cui la sua squadra aveva segnato il primo gol (6). Il Paris Saint-Germain ha segnato 20 gol nelle quattro partite di Champions League di questa stagione, realizzandone almeno quattro in ogni gara. È la prima squadra a segnare 4 o più gol in quattro partite consecutive nella competizione, mentre solo nel 2017/18 (25 in 6 partite) e nel 2025/26 (21 in 8 partite) la squadra parigina ha segnato di più in una singola fase a gironi.