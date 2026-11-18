Non sapeva giocare a calcio, ma per anni riuscì a convincere diverse società britanniche di essere un attaccante italiano con una carriera importante alle spalle. Alessandro Zarrelli falsificò documenti e referenze, finché un'inchiesta televisiva non smascherò il suo inganno. Da quel momento, però, la sua storia prese una piega inattesa: 23 squadre, 261 presenze e una seconda possibilità nel calcio che aveva sempre sognato