Un documento svela nuovi dettagli sul progetto con cui la Fifa puntava ad affidare per 96 anni i diritti del Mondiale a una nuova società aperta ai capitali privati. Un’operazione poi naufragata, ma che pone una questione destinata a restare centrale: chi controllerà il business del calcio del futuro?
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