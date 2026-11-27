Un gol importante contro l'Omonia Nicosia, la prima da titolare e un percorso ancora tutto da costruire: Jeff Ekhator comincia a farsi conoscere alla Juventus dopo un avvio di stagione condizionato dagli infortuni. Attaccante fisico, giovane e poco incline ai riflettori, il classe 2006 vuole sfruttare la fiducia di Spalletti per crescere e conquistarsi spazio
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