Un gol importante contro l'Omonia Nicosia, la prima da titolare e un percorso ancora tutto da costruire: Jeff Ekhator comincia a farsi conoscere alla Juventus dopo un avvio di stagione condizionato dagli infortuni. Attaccante fisico, giovane e poco incline ai riflettori, il classe 2006 vuole sfruttare la fiducia di Spalletti per crescere e conquistarsi spazio