Verrito e Malorige, ambasciatori dei Paesi Bassi giunti a Roma sotto Nerone, rivendicarono lealtà e valore davanti ai senatori. Duemila anni dopo, gli olandesi Tijjani e Donyell, partiti da infanzie difficili e rifiuti, conquistano l'Olimpico con Lazio e Roma, tra gol, sacrifici e rivincite